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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

Январский локдаун отменять не будут — Минздрав назвал причины

Несмотря на значительное улучшение ситуации с коронавирусом в Украине правительство не планирует ослаблять карантин и отменять январский локдаун, который запланирован с 8 до 24 января 2021 года. Для этого есть как минимум две причины.

Об этом во время брифинга 28 декабря сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

— Локдаун необходимо проводить, и мы не собираемся вносить изменения. Несмотря на то, что у нас есть существенное уменьшение количества больных. Это результат тех противоэпидемических мер, которые есть сейчас в нашей стране, — уточнил Максим Степанов.

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Кроме того, в Минздраве напомнили о необходимости соблюдения карантинных мер во время празднования новогодних и рождественских праздников. Сейчас, по оценкам Степанова, при организации этих мероприятий “хромает соблюдение правил”.

Из-за возможной вспышки коронавируса после праздников в ведомстве будут настаивать на необходимости проведения локдауна. Вторая причина — возможное ухудшение ситуации с гриппом.

— У нас из года в год мы наблюдаем увеличение количества больных гриппом. Оно приходится на конец января и продолжается в течение февраля, — добавил Максим Степанов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 28 декабря в Украине улучшилась эпидситуация.

Суточный прирост — 4 385 новых больных.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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