Попри значне поліпшення ситуації з коронавірусом в Україні уряд не планує послаблювати карантин та скасовувати січневий локдаун, який заплановано з 8 до 24 січня 2021 року. Для цього є щонайменше дві причини.

Про це під час брифінгу 28 грудня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Локдаун необхідно проводити, і ми не збираємося вносити зміни. Попри те, що у нас є суттєве зменшення кількості хворих. Це результат тих протиепідемічних заходів, які є нині в нашій країні, – уточнив Максим Степанов.

Читайте: Зниження епідемії Covid-19 в Україні: в НАН назвали дві причини

Крім того, у МОЗ нагадали про необхідність дотримання карантинних заходів під час святкування новорічних та різдвяних свят. Нині, за оцінками Степанова, під час організації цих заходів “кульгає дотримання правил”.

Через можливий спалах коронавірусу після свят у відомстві наполягатимуть на необхідності проведення локдауну. Друга причина – можливе погіршення ситуації з грипом.

– У нас з року в рік ми спостерігаємо підвищення кількості хворих на грип. Воно припадає на кінець січня і триває протягом лютого, – додав Максим Степанов.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 грудня в Україні поліпшилася епідситуація.

Добовий приріст – 4 385 нових хворих.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.