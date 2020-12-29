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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Оксана Доротюк |

Кабмин изменил условия кредитования для бизнеса

Правительство изменило условия льготного кредитования бизнеса по программе Доступные кредиты 5-7-9% усиления карантина в январе 2021 года.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Согласно принятому решению, вводят следующие изменения:

  • программа распространяется на субъектов среднего предпринимательства, годовой доход которых составляет до €20 млн;
  • срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличится до 3 лет, а отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12 месяцев;
  • уменьшается первоначальный взнос в реализации инвестиционного проекта и составляет 10% для бизнеса и 15% для стартапов;

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  • смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда — уменьшение до 50%, численности персонала — до 50%;
  • для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мер, а после их отмены продолжается компенсация на уровне 3% годовых, а для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31 марта 2021;
  • регулируется вопрос о возможности сочетания государственной поддержки по программе Доступные кредиты 5-7-9%.

Кроме того, в Минфин отметили, что по состоянию на 28 декабря количество заявок на участие в Программе составляла более 58 тыс.

Доступные кредиты 5-7-9%

Программа Доступные кредиты 5-7-9% для малого и среднего бизнеса будет продолжена в 2021 году, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Американской торговой палаты (ACC).

Правительственная программа по кредитованию малого и среднего бизнеса стартовала 1 февраля 2020 года.

Предлагается три возможные ставки — 5%, 7% и 9% по кредитам — в зависимости от размера дела предпринимателя и срока существования.

5% годовых смогут взять бизнесмены с выручкой 25 млн грн, 7% годовых — с выручкой до 25 млн грн и 9% — если выручка в 50 млн грн.

Источник: Минфин

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