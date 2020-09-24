Программа Доступные кредиты 5-7-9% для малого и среднего бизнеса будет продолжена в 2021 году без изменений, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с представителями Американской торговой палаты (ACC).

По его словам, об этом просят предприниматели, и для этого есть объективные причины.

В частности, как отметил глава правительства, некоторые бизнесметы получили кредиты только в сентябре, когда до конца года остается несколько месяцев.

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— Поэтому мы уже заложили деньги в проект Госбюджета по этому направлению на 2021 год. Бизнес сможет взять кредиты, как для инвестиций и развития, так и для рефинансирования, — отметил Шмыгаль.

Доступные кредиты 5-7-9%

Правительственная программа по кредитованию малого и среднего бизнеса стартовала 1 февраля 2020 года.

Предлагается три возможные ставки – 5%, 7% и 9% по кредитам – в зависимости от размера дела предпринимателя и срока существования.

5% годовых смогут взять бизнесмены с выручкой 25 млн грн, 7% годовых — с выручкой до 25 млн грн и 9% — если выручка до 50 млн грн.