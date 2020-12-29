Кабмін змінив умови кредитування для бізнесу

Уряд змінив умови пільгового кредитування бізнесу за програмою Доступні кредити 5-7-9% через посилення карантину у січні 2021 року.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Відповідно до ухваленого рішення, запроваджують такі зміни:

програма поширюється на суб’єктів середнього підприємництва, річний дохід яких становить до €20 млн;

строк кредиту на фінансування оборотного капіталу збільшиться до 3 років, а відстрочка платежу щодо повернення кредиту може становити до 12 місяців;

зменшується перший внесок в реалізації інвестиційного проекту та становить 10% для бізнесу та 15% для стартапів;

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пом’якшуються умови для рефінансування кредитів у частині забезпечення збереження фонду оплати праці – зменшення до 50%, чисельності персоналу – до 50%;

для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлюється компенсація процентів до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їхнього скасування продовжується компенсація на рівні 3% річних, а для кредитів рефінансування встановлюється компенсація процентів до 3% річних після 31 березня 2021 року;

врегульовується питання можливості поєднання державної підтримки за програмою Доступні кредити 5-7-9%.

Окрім того у Мінфін зазначили, що станом на 28 грудня кількість заявок на участь у Програмі становила понад 58 тис.

Доступні кредити 5-7-9%

Програма Доступні кредити 5-7-9% для малого та середнього бізнесу буде продовжена у 2021 році, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з представниками Американської торговельної палати (ACC).

Урядова програма з кредитування малого та середнього бізнесу стартувала 1 лютого 2020 року.

Пропонується три можливі ставки – 5%, 7% і 9% за кредитами – залежно від розміру справи підприємця і терміну існування.

5% річних зможуть взяти бізнесмени з виручкою 25 млн грн, 7% річних – з виручкою до 25 млн грн і 9% – якщо виручка до 50 млн грн.

Джерело: Мінфін