Ми виправляємо помилку: Зеленський хоче посилити відповідальність за брехню в деклараціях

Президент Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради як невідкладний доопрацьований законопроект про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

– Багато з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроект з компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроект треба доопрацювати, – зазначив глава держави.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін додав, що потрібно відновити не лише кримінальну відповідальність, а й відповідне покарання за те, що особа не задекларувала якісь свої статки й це було зроблено умисно і в значній сумі.

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Рада національної безпеки і оборони підтримала позицію президента щодо відновлення такого виду покарання, як позбавлення волі за недекларування і за недостовірні відомості в електронних деклараціях чиновників.

4 грудня Верховна Рада ухвалила закон, який відновлює відповідальність за брехню в е-деклараціях.

Документ передбачає покарання у вигляді штрафу, притягнення до громадських робіт, обмеження волі. Кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, яку своїм рішенням скасував Конституційний суд, у новому законі не повернули.