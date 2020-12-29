Украина подготовила список для обмена пленными с ОРДЛО — сколько человек освободят

По состоянию на 29 декабря украинская сторона согласовала окончательный вариант списков для обмена пленными с ОРДЛО.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Речь идет об освобождении 251 человека, находящиеся на неподконтрольных территориях Донбасса.

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Отмечается, что в списке присутствуют как военные, так и гражданские лица.

— Подтвержден 251 человек, это произошло через центр освобождения пленных СБУ. Помогли обращения граждан и свидетелей, которые уже вернулись из плена.

В списках для обмена пленными с ОРДЛО — 34 военных ВСУ, 4 добровольца, а все остальные — гражданские.

Кроме этого, 258 человек официально считаются пропавшими без вести.

— Мы не знаем, что с ними, живы они или нет. Надо искать, — отметила она.

Срыв новогоднего обмена пленными

Новогодний обмен пленными между Украиной и “ЛДНР” в конце года может не состояться.

Представители делегаций РФ и самопровозглашенных республик объяснили это тем, что Украина “продолжает нарушать Минские договоренности”.

Украина предлагала организовать обмен удерживаемыми лицами 24 декабря.

Источник: Людмила Денисова

Фото: Людмила Денисова