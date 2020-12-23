Продал Rolex: русский из США пожертвовал $6 тыс. в помощь военным медикам в ООС

Русский эмигрант пожертвовал $ 6 тыс. в помощь украинским военным медикам. Для этого он продал свои часы Rolex.

Об этом в своем Facebook рассказала журналистка и волонтер ООС Анна Домбровская.

— Друзья! Сегодня мы получили огромную сумму — $6 тыс! Честно говоря, эта новость меня шокировала! Я очень надеялась, что на мой пост откликнутся все, у кого есть возможность поддержать наших медиков на передовой, но такого отклика я не ожидала!

Русский эмигрант пожелал остаться инкогнито. Анна Домбровская отметила, что только за последние сутки удалось собрать 179 500 гривен.

Все средства были направлены на закупку главного принадлежности — медицинские панели-органайзеры, бесконтактные термометры, тактические рюкзаки, ларингеальные маски и прочее.

Украинский военный попал в плен

О том, что боевики захватили в плен украинского военного, стало известно 21 декабря.

Военнослужащий исчез во время выполнения боевой задачи еще 17 декабря. После нескольких дней поисков выяснилось, что его задержали представители незаконных вооруженных формирований.

Имени военного пока не разглашают. Никакой информации о его местонахождении и самочувствие нет.

Источник: Анна Домбровская