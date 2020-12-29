Україна підготувала список для обміну полоненими з ОРДЛО – скільки осіб звільнять

Станом на 29 грудня українська сторона узгодила остаточний варіант списків для обміну полоненими з ОРДЛО.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

Йдеться про звільнення 251 особи, які перебувають на непідконтрольних територіях Донбасу.

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Зазначається, що у списку присутні як військові, так і цивільні особи.

– Підтверджена 251 людина, це відбулося через центр звільнення полонених СБУ. Допомогли звернення громадян та свідків, які вже повернулися з полону.

У списках для обміну полоненими з ОРДЛО 34 військових ЗСУ, 4 добровольці, а всі решта – цивільні громадяни.

Крім цього, 258 осіб офіційно вважаються зниклими безвісти.

– Ми не знаємо, що з ними, живі вони чи ні. Треба шукати, – зазначила вона.

Зрив новорічного обміну полоненими

Новорічний обмін полоненими між Україною та “ЛДНР” наприкінці року може не відбутися.

Представники делегацій РФ та самопроголошених республік пояснили це тим, що Україна “продовжує порушувати Мінські домовленості”.

Україна пропонувала організувати обмін утримуваними особами 24 грудня.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова