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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Сутки на Донбассе: зафиксировано семь нарушений режима тишины

В зоне проведения Операции объединенных сил прошедшие сутки зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Вражеское войско применяло минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы произошли неподалеку населенных пунктов Водяное, Талаковка, Авдеевка и Невельске. Украинские военные открывали огонь в ответ на провокации.

Потерь среди ВСУ нет. По состоянию на утро 30 января в зоне ООС наблюдался один случай нарушения режима тишины.

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Война на Донбассе — новости 28 декабря

28 декабря на территории временно оккупированных Луганской и Донецкой областей было зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня.

Во время обстрелов получил ранение украинский боец. Его госпитализировали в больницу и оказали медицинскую помощь.

Источник: Штаб ООС

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