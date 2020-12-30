Доба на Донбасі: зафіксовано сім порушень режиму тиші

У зоні проведення Операції об’єднаних сил минулої доби зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Вороже військо застосовувало міномени, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Обстріли відбулися неподалік населених пунктів Водяне, Талаківка, Авдіївка та Невельське. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на провокації.

Втрат серед ЗСУ немає. Станом на ранок 30 грудня у зоні ООС спостерігався один випадок порушення режиму тиші.

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Війна на Донбасі – новини 28 грудня

28 грудня на території тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей було зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Під час обстрілів отримав поранення український боєць. Його госпіталізували до лікарні та надали медичну допомогу.