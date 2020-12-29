За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано 13 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

В районе Водяного враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов, а для их корректировки применил беспилотник, который остановила украинская сторона.

Неподалеку Южного боевики также применили миномет 82-го калибра. Там также зафиксировано обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Чермалык враг применил стрелковое оружие. В результате обстрела один украинский военнослужащий ранен. Его доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

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Также обстрелы из гранатометов были замечены в районе Марьинки и Авдеевки. А у Светлодарска и Новоалександровки враг стрелял из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Утром, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. На Донбассе наблюдается тишина.

27 декабря российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский боец.