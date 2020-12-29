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Факты / Украина / Общество
Ольга Тетеріна |

На Донбассе оккупанты 13 раз нарушили тишину, ранен украинский боец

За прошедшие сутки, 28 декабря, в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано 13 обстрелов со стороны пророссийских боевиков.

В районе Водяного враг открывал огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов, а для их корректировки применил беспилотник, который остановила украинская сторона.

Неподалеку Южного боевики также применили миномет 82-го калибра. Там также зафиксировано обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Чермалык враг применил стрелковое оружие. В результате обстрела один украинский военнослужащий ранен. Его доставили в больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

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Также обстрелы из гранатометов были замечены в районе Марьинки и Авдеевки. А у Светлодарска и Новоалександровки враг стрелял из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Утром, 29 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. На Донбассе наблюдается тишина.

27 декабря российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Ранение получил один украинский боец.

Источник: Штаб ООС

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