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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Когда Украина рассчитывает получить китайскую вакцину от Covid-19 — Степанов назвал сроки

Первую партию китайской вакцины от коронавируса Украина рассчитывает получить в феврале 2021 года. Такой прогноз в эфире одного из телеканалов озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, первые 700 тыс. доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech Украина должна получить в течение 30 календарных дней после того, как ее официально зарегистрируют в стране производителя или в других странах, среди которых США, ЕС, Бразилия, Турция.

— Мы рассчитываем на регистрацию в одной из этих стран в январе. 7 января должны быть предоставлены результаты клинических исследований в Бразилии, после этого будет соответствующая регистрация. Поэтому мы в феврале рассчитываем получить эти 700 тыс. доз, — объяснил Степанов.

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Также министр анонсировал, что в течение ближайших недель Украина заключит договора с другими производителями вакцины от Covid-19.

Китайская вакцина

30 декабря стало известно, что Украина получит 1,9 млн доз китайской вакцины против Covid-19. Соответствующее соглашение заключили Минздрав Украины и китайская компания Синовак (Sinovac Biotech).

Переговоры между ведомством и производителем продолжались с сентября 2020 года. На сегодня Синовак (Sinovac Biotech) — крупнейшая китайская компания, которая производит вакцины против коронавируса.

Источник: Украина 24

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