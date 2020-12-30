Першу партію китайської вакцини від коронавірусу Україна розраховує отримати в лютому 2021 року. Такий прогноз в ефірі одного з телеканалів озвучив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, перші 700 тис. доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech Україна повинна отримати протягом 30 календарних днів після того, як її офіційно зареєструють в країні виробника або в інших країнах, серед яких США, ЄС, Бразилія, Туреччина.

– Ми розраховуємо на реєстрацію в одній з цих країн у січні. 7 січня мають бути надані результати клінічних досліджень у Бразилії, після цього буде відповідна реєстрація. Тому ми в лютому розраховуємо отримати ці 700 тис. доз.

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Також міністр анонсував, що протягом найближчих тижнів Україна укладе договори з іншими виробниками вакцини від Covid-19.

Китайська вакцина

30 грудня стало відомо, що Україна отримає 1,9 млн доз китайської вакцини проти Covid-19. Відповідну угоду уклали МОЗ України і китайська компанія Сіновак (Sinovac Biotech).

Переговори між відомством та виробником тривали з вересня 2020 року. На сьогодні Сіновак (Sinovac Biotech) – найбільша китайська компанія, яка виробляє вакцини проти коронавірусу.

Джерело: Україна 24