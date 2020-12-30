Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе за прошедшие сутки зафиксировала 299 нарушений режима прекращения огня в Донецкий области, еще два — в Луганской области.
Об этом организация сообщила в ежедневном отчете №308/2020, который публикует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.
— В Донецкой области Миссия зафиксировала 299 нарушений режима прекращения огня, в том числе 46 взрывов (из них 44 — неопределенного происхождения и 2 — разрывы боеприпасов из вооружения неустановленного типа), — сообщили в отчете.
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Больше всего нарушений зафиксировали в районах севернее Широкино и вблизи Донецкой фильтровальной станции.
В Луганской области СММ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня в виде взрывов в районе к юго-востоку от н. п. Попасная.
Ситуация в Донбассе
В зоне проведения ООС 29 декабря зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Обстрелы произошли неподалеку населенных пунктов Водяное, Талаковка, Авдеевка и Невельское.
Потерь среди украинских военных нет.
Источник: ОБСЕ