Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе за прошедшие сутки зафиксировала 299 нарушений режима прекращения огня в Донецкий области, еще два — в Луганской области.

Об этом организация сообщила в ежедневном отчете №308/2020, который публикует Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине.

— В Донецкой области Миссия зафиксировала 299 нарушений режима прекращения огня, в том числе 46 взрывов (из них 44 — неопределенного происхождения и 2 — разрывы боеприпасов из вооружения неустановленного типа), — сообщили в отчете.

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Больше всего нарушений зафиксировали в районах севернее Широкино и вблизи Донецкой фильтровальной станции.

В Луганской области СММ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня в виде взрывов в районе к юго-востоку от н. п. Попасная.

Ситуация в Донбассе

В зоне проведения ООС 29 декабря зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Обстрелы произошли неподалеку населенных пунктов Водяное, Талаковка, Авдеевка и Невельское.

Потерь среди украинских военных нет.

Источник: ОБСЕ