Організація з безпеки та співробітництва в Європі за минулу добу зафіксувала 299 порушень режиму припинення вогню в Донецький області, ще два – в Луганській області.
Про це організація повідомила у щоденному звіті №308/2020, який публікує Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.
– У Донецькій області Місія зафіксувала 299 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів (з них 44 – невизначеного походження та 2 – розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу), – повідомили у звіті.
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Найбільше порушень зафіксували у районах на північ від Широкиного та поблизу Донецької фільтрувальної станції.
У Луганській області СММ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню у вигляді вибухів в районі на південний схід від н. п. Попасна.
Ситуація на Донбасі
У зоні проведення ООС 29 грудня зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Обстріли відбулися неподалік населених пунктів Водяне, Талаківка, Авдіївка та Невельське.
Втрат серед українських військових немає.
Джерело: ОБСЄ