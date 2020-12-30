Організація з безпеки та співробітництва в Європі за минулу добу зафіксувала 299 порушень режиму припинення вогню в Донецький області, ще два – в Луганській області.

Про це організація повідомила у щоденному звіті №308/2020, який публікує Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

– У Донецькій області Місія зафіксувала 299 порушень режиму припинення вогню, зокрема 46 вибухів (з них 44 – невизначеного походження та 2 – розриви боєприпасів з озброєння невстановленого типу), – повідомили у звіті.

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Найбільше порушень зафіксували у районах на північ від Широкиного та поблизу Донецької фільтрувальної станції.

У Луганській області СММ зафіксувала два порушення режиму припинення вогню у вигляді вибухів в районі на південний схід від н. п. Попасна.

Ситуація на Донбасі

У зоні проведення ООС 29 грудня зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Обстріли відбулися неподалік населених пунктів Водяне, Талаківка, Авдіївка та Невельське.

Втрат серед українських військових немає.

Джерело: ОБСЄ