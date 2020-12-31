Украина получила 225 тыс. Covid-тестов на антиген

В Украину завезли первую партию экспресс-тестов на определение антигена SARS-CoV-2.

225 тыс. тестов доставят в Киев после прохождения процедуры растаможивания. Согласно приказу Минздрава Украины, затем экспресс-тесты как можно быстрее отправят в регионы.

— Закуплены экспресс-тесты — Standard Q COVID-19 Ag Test на антиген коронавируса SARS-CoV-2 — производства компании SD Biosensor, Южная Корея, — отметили ГП Медзакупки Украины в социальных сетях.

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В предприятии утверждают, что закупленные тесты соответствуют необходимым техническим характеристикам и требованиям преквалификации ВОЗ и FDA.

ГП Медзакупки сообщил, что поставка следующей партии тестов ожидается в начале января 2021 года.

Министр здравоохранения Максим Степанов 30 декабря отмечал, что в ближайшее время Украина должна получить 1,5 млн экспресс-тестов на коронавирус. Он отметил, что главная цель — ежемесячно проводить около 1 млн экспресс-тестирования в регионах.

Джерело: ДП Медзакупки Украины