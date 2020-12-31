Україна отримала 225 тис. Covid-тестів на антиген

В Україну завезли першу партію експрес-тестів на визначення антигена SARS-CoV-2.

225 тис. тестів доставлять у Київ після проходження процедури розмитнення. Згідно з наказом МОЗ України, потім експрес-тести якнайшвидше відправлять у регіони.

– Закуплені експрес-тести – Standard Q COVID-19 Ag Test на антиген коронавірусу SARS-CoV-2 – виробництва компанії SD Biosensor, Південна Корея, – зазначили ДП Медзакупівлі України у соціальних мережах.

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У підприємстві стверджують, що закуплені тести відповідають необхідним технічним характеристикам та вимогам прекваліфікації ВООЗ та FDA.

ДП Медзакупівлі повідомило, що поставка наступної партії тестів очікується на початку січня 2021 року.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 30 грудня зазначав, що найближчим часом Україна має отримати 1,5 млн експрес-тестів на коронавірус. Він наголосив, що головна мета – щомісяця проводити близько 1 млн експрес-тестувань у регіонах.

Джерело: ДП Медзакупівлі України