Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила, что в 2020 году Минздрав провел ряд закупок медпрепаратов и медицинского оборудования для улучшения роботы врачей и осуществления диагностики заболеваний.

По ее словам, в целом ведомство на закупку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования в 2020 году направило 12,8 млрд грн. Речь идет о централизованных мероприятиях, инициированных в соответствии нынешнего госбюджета, и дополнительно привлеченных средствах из ковидного фонда.

— В течение 2020 года Министерство здравоохранения обеспечило поставку лекарственных средств и медицинских изделий на больше 6,5 млрд грн, тогда как в 2016 году — 2,2 млрд грн, в 2017 году — 3,1 млрд грн, 2019 году — 5,4 млрд грн, — сообщила Шаталова.

По словам заместителя главы Минздрава, в этом году было приобретено 5,9 млн экспресс-тестов для выявления коронавируса на сумму 989 млн грн. Медикаментов для лечения коронавирусной инфекции, по централизованным закупкам, приобрели на 146 млн грн.

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Также средств индивидуальной защиты для медиков было приобретено более чем 730 млн грн — речь идет о респираторах, масках, перчатках, щитках, халатах и костюмах.

Накануне Минздрав осуществил закупку первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн.

Кроме того, министерство в 2020 году приобрело 200 аппаратов ИВЛ для больниц на 84 млн грн.

Также Светлана Шаталова отметила, что Минздрав дал поручение на закупку 416 новых автомобилей экстренной медицинской помощи для 19 регионов Украины на сумму 728 млн грн. По ее словам, вся техника будет доставлена ​​в больницу в течение двух-трех месяцев.

Ведомство инициировало приобретение 161 компьютерного томографа на 2,3 млрд грн, из них 48 аппаратов уже доставлены в медицинские учреждения. Следующие поставки ожидаются в январе-феврале 2021 года.

Медицинское оборудование

30 декабря Германия передала Украине 18 аппаратов ИВЛ Evita V600 с комплектующими от компании Drägerwerk AG & Co.

Аппараты будут переданы для лечения пациентов со сложными формами коронавирусной болезни. Два аппарата ИВЛ уже направлено в Киевскую городскую клиническую больницу №17 и Александровскую клиническую больницу города Киева. Остальные аппаратов получат регионы.