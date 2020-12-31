Заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова повідомила, що у 2020 році МОЗ провів ряд закупівель медпрепаратів та медичного обладнання для поліпшення роботи лікарів і здійснення діагностики захворювань.

За її словами, загалом відомство на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та обладнання у 2020 році направило 12,8 млрд грн. Йдеться про централізовані заходи, ініційовані відповідно до цьогорічного держбюджету, та додатково залучені кошти з ковідного фонду.

– Впродовж 2020 року Міністерство охорони здоров’я забезпечило постачання лікарських засобів та медичних виробів на понад 6,5 млрд грн, тоді як у 2016 році – 2,2 млрд грн, у 2017 році – 3,1 млрд грн, 2019 році – 5,4 млрд грн, – повідомила Шаталова.

За словами заступника очільника МОЗ, цьогоріч було придбано 5,9 млн експрес-тестів для виявлення коронавірусу на суму 989 млн грн. Медикаментів для лікування коронавірусної інфекції, за централізованими закупівлями, придбали на 146 млн грн.

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Також засобів індивідуального захисту для медиків було придбано на понад 730 млн грн – йдеться про респіратори, маски, рукавички, щитки, халати та костюми.

Напередодні МОЗ здійснило закупівлю першої партії вакцини проти коронавірусу на суму 964 млн грн.

Окрім того, міністерство у 2020 році придбало 200 апаратів ШВЛ для лікарень на 84 млн грн.

Також Світлана Шаталова зазначила, що МОЗ дало доручення на закупівлю 416 нових автомобілів екстренної медичної допомоги для 19 регіонів України на суму 728 млн грн. За її словами, уся техніка буде доставлено у лікарні впродовж двох-трьох місяців.

Відомство ініціювало придбання 161 комп’ютерного томографа на 2,3 млрд грн, з них 48 апаратів вже доставлені до медичних закладів. Наступні постачання очікуються у січні-лютому 2021 року.

Медичне обладнання

30 грудня Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ Evita V600 із комплектуючими від компанії Drägerwerk AG & Co.

Апарати буде передано для лікування пацієнтів із складними формами коронавірусної хвороби. Два апарати ШВЛ уже спрямовано до Київської міської клінічної лікарні №17 та Олександрівської клінічної лікарні міста Києва. Решту апаратів отримають регіони.