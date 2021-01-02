В первый день нового года, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки. Они применяли минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия зафиксировали неподалеку Павлополя.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи населенного пункта Золотое-4 противник открывал огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новолуганского — использовал стрелковое оружие.

В новогоднюю ночь боевики на Донбассе шесть раз нарушили тишину. Трижды открывали огонь в районе Авдеевки.

Также украинские военнослужащие попали под обстрел на позициях неподалеку Водяного, Новолуганского и Золотого-4. К счастью, никто не пострадал.

Источник: Штаб ООС