В новогоднюю ночь боевики на Донбассе шесть раз нарушили тишину

Российские наемники на Донбассе в новогоднюю ночь 1 января 2021 шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС. Трижды был открыт огонь в районе Авдеевки.

Также украинские военнослужащие попали под обстрел сепаратистов на позициях неподалеку Водяного, Новолуганского и Золотого-4.

Огонь был открыт из запрещенных к размещению на линии соприкосновения минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

— Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

В последний день 2020 года, 31 декабря, российские вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня четыре раза, обстреливая позиции ООС из запрещенных минометов.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Источник: ООС