У перший день нового року, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували дев’ять порушень режиму припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики декілька разів відкривали вогонь в передмісті Авдіївки. Вони застосовували міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї зафіксували неподалік Павлополя.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ поблизу населеного пункту Золоте-4 противник відкривав вогонь по українських позиціях з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новолуганського – використав стрілецьку зброю.

У новорічну ніч бойовики на Донбасі шість разів порушили тишу. Тричі відкривали вогонь у районі Авдіївки.

Також українські військовослужбовці потрапили під обстріл на позиціях неподалік Водяного, Новолуганського та Золотого-4. На щастя, ніхто не постраждав.

Джерело: Штаб ООС