За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

— За прошедшие сутки, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет, – говорится в утренней сводке штаба ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, российско-оккупационные войска открывали огонь возле Песок, где противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

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Неподалеку Павлополя зафиксировали единичные неприцельные выстрелы из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского — еще и из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В первый день нового года, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня.

В новогоднюю ночь боевики на Донбассе шесть раз нарушили тишину. Трижды открывали огонь в районе Авдеевки.