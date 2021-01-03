За минулу добу російські найманці на Донбасі тричі відкривали вогонь по українських позиціях, втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

– За минулу добу, 2 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Серед українських військових бойових втрат і поранень немає, – йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь біля Пісок, де противник застосував гранатомети різних систем і крупнокаліберний кулемет.

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Неподалік Павлополя зафіксували поодинокі неприцільні постріли зі стрілецької зброї, а поблизу Лебединського – ще і з великокаліберного кулемета.

З початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

У перший день нового року, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували дев’ять порушень режиму припинення вогню.

У новорічну ніч бойовики на Донбасі шість разів порушили тишу. Тричі відкривали вогонь у районі Авдіївки.