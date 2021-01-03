Закон о накопительных пенсиях могут принять в первом квартале 2021 — Лазебная

Минсоцполитики ожидает, что Верховная Рада примет законопроект о накопительных пенсиях в первом квартале 2021 года.

Такие надежды выразила глава министерства Марина Лазебная.

— Мы сегодня готовим совместно с комитетом такие компромиссные положения, варианты для того, чтобы они усиливали положения этого законопроекта. Я считаю, что есть шансы принять законопроект в первом квартале 2021 года — отметила она.

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Согласно прогнозам Марины Лазебной, в случае введения накопительной пенсии с начала трудовой деятельности до 50 лет все работники из своей зарплаты и работодатель в равной пропорции будут платить обязательный взнос на накопительный пенсионный счет.

В ноябре прошлого года Кабмин согласовал проект закона, которым предлагается ввести накопительную пенсионную систему для отдельных категорий людей в возрасте до 35 лет.

Предполагается, что украинцы самостоятельно смогут выбирать негосударственный пенсионный фонд, в который будут направляться страховые взносы через Пенсионный фонд.