Закон про накопичувальні пенсії можуть ухвалити у першому кварталі 2021 – Лазебна

Мінсоцполітики очікує, що Верховна Рада ухвалить законопроект про накопичувальні пенсії у першому кварталі 2021 року.

Такі сподівання висловила очільниця міністерства Марина Лазебна.

– Ми сьогодні готуємо у співпраці з комітетом такі компромісні положення, варіанти для того, щоб вони посилювали положення цього законопроекту. Я вважаю, що є шанси ухвалити законопроект у першому кварталі 2021 року, – зазначила вона.

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Згідно з прогнозами Марини Лазебної, у разі запровадження накопичувальної пенсії від початку трудової діяльності до 50 років всі працівники зі своєї зарплати і роботодавець у рівній пропорції будуть сплачувати обов’язковий внесок на накопичувальний пенсійний рахунок.

У листопаді минулого року Кабмін погодив проект закону, яким пропонують запровадити накопичувальну пенсійну систему для окремих категорій людей віком до 35 років.

Передбачається, що українці самостійно вибиратимуть недержавний пенсійний фонд, до якого спрямовуватимуться страхові внески через Пенсійний фонд.