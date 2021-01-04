За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.

Большинство из них было в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В частности, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Лебединского, Песков и Марьинки украинские позиции обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье, — из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вблизи Южного российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а возле Светлодарска — с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Накануне боевики на Донбассе трижды нарушили режим тишины. Они открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

К счастью, потерь среди украинских военнослужащих не было.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС