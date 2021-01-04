Протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували сім порушень режиму припинення вогню.
Більшість із них було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Зокрема, поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки українські позиції обстрілювали з великокаліберних кулеметів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї, – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Напередодні бойовики на Донбасі тричі порушили режим тиші. Вони відкривали вогонь з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
На щастя, втрат серед українських військовослужбовців не було.
Джерело: Штаб ООС
Фото: Штаб ООС