В Украине начинают мониторинг за выбросами парниковых газов

С 1 января 2021 в Украине вступил в силу Закон Украины Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Внедрение системы МОВ позволит обеспечить в стране торговлю квотами на парниковые выбросы.

Закон позволит получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок. Он введет обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, из которых эти выбросы осуществляются.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеванного, этот документ является важной предпосылкой для осуществления мероприятий по борьбе с изменением климата.

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Также он добавил, что ГЭИ получит полномочия в части контроля за выбросами.

В Украине хотят увеличить штрафы за экологические нарушения — загрязнение окружающей среды, браконьерство, неправильную утилизацию отходов.

Сейчас в Украине за подобные нарушения предусмотрены мизерные штрафы, например, 17 или 32 грн.

Источник: Госэкоинспекции