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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Антарктиде откололся 20-метровый кусок ледника

В Антарктиде от ледника Woozle Hill откололся огромный кусок льда.

Инцидент произошел на острове Галиндез, где расположена станция украинских исследователей Академик Вернадский.

По информации украинских ученых, размер куска: 20 м — длина, 5 м — ширина.

Читайте: В Гренландии стремительно тают ледники: ученые определили причину

Трещина на месте откола появилась уже давно. Исследователи напомнили, что подобные природные процессы негативные и демонстрируют изменение климата на планете.

  • Танення льодовиків 1
  • Танення льодовиків
  • Танення льодовиків 1
  • Танення льодовиків
В Антарктиде откололся 20-метровый кусок ледника / 2 фотографии

Таяние ледников в мире

В мае 2020 года ученые NASA продемонстрировали, как таяли ледники на Земле в течение последних 16 лет.

На видео видно, как менялся ледовый покров Антарктиды и Гренландии.

Подробнее о проблеме таяния ледников в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Национальный антарктический научный центр

Фото: Pixabay

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