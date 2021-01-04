В Антарктиде от ледника Woozle Hill откололся огромный кусок льда.
Инцидент произошел на острове Галиндез, где расположена станция украинских исследователей Академик Вернадский.
По информации украинских ученых, размер куска: 20 м — длина, 5 м — ширина.
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Трещина на месте откола появилась уже давно. Исследователи напомнили, что подобные природные процессы негативные и демонстрируют изменение климата на планете.
В Антарктиде откололся 20-метровый кусок ледника / 2 фотографии
Таяние ледников в мире
В мае 2020 года ученые NASA продемонстрировали, как таяли ледники на Земле в течение последних 16 лет.
На видео видно, как менялся ледовый покров Антарктиды и Гренландии.
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