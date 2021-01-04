В Україні починають моніторинг за викидами парникових газів

З 1 січня 2021 року в Україні набрав чинності Закон України Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Впровадження системи МЗВ дозволить забезпечити в країні торгівлю квотами на парникові викиди.
Закон дозволить отримувати точну інформацію про обсяги емісії парникових газів від виробничих установок. Він впровадить обов’язкову методику розрахунку емісії парникових газів для всіх установок, з яких ці викиди здійснюються.
За словами голова Держекоінспекції Андрія Мальованого, цей документ є важливою передумовою для здійснення заходів з боротьби зі зміною клімату.
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Також він додав, що ДЕІ отримає повноваження в частині контролю за викидами.
В Україні хочуть збільшити штрафи за екологічні порушення – забруднення навколишнього середовища, браконьєрство, неправильну утилізацію відходів.
Нині в Україні за подібні порушення передбачені мізерні штрафи, наприклад, 17 або 32 грн.
Джерело: Держекоінспекція