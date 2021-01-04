Цены на газ в Украине — подорожала услуга распределения

С 1 января в Украине подорожала услуга распределения газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила тарифы для всех облгазов на 2021 год.

Тарифы после Нового года выросли в 40 облгазах, а снизились только в двух.

В среднем тарифы на распределение газа в 2021 году выросли в 1,6 раза.

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Больше платить клиенты ООО Газовик — 3,06 грн за кубометр в месяц. А меньше всего — 37 коп за кубометр в месяц — клиенты АО Киевгаз.

Что повлияло на рост тарифа:

изменение расходов, связанных с использованием природного газа в нормативные и производственно-технологические потери, учитывая данные мониторинга уровня оптовой цены природного газа и анализ тенденций изменения цены природного газа на нерегулируемом сегменте оптового рынка природного газа Украины;

изменение расходов на оплату труда с учетом положений постановления Кабинета министров Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 года;

изменение элементов затрат планируемой годовой тарифной выручки с учетом изменения расходов, связанных с использованием природного газа в нормативные и производственно-технологические потери/расход природного газа и собственные нужды и затрат на оплату труда.

Граждане Украины могут экономить до 40% средств на уплате тарифов за газ — около 600 грн. Это возможно в случае выбора государственного поставщика, в частности государственной компании Нафтогаз.

Как отметил Владимир Зеленский, тарифы на газ у Нафтогаза более выгодны. Например, цена за январь у частных компаний составляет почти 10 грн/куб. м, а в Нафтогазе — 7, 22 грн/куб. м.