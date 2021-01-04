Ціни на газ в Україні – подорожчала послуга розподілу

З 1 січня в Україні подорожчала послуга розподілу газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила тарифи для всіх облгазів на 2021 рік.

Тарифи після Нового року зросли у 40 облгазах, а знизились лише в двох.

В середньому тарифи на розподіл газу в 2021 році зросли в 1,6 раза.

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Найбільше платитимуть клієнти ТОВ Газовик – 3,06 грн за кубометр на місяць. А найменше – 37 коп за кубометр на місяць – клієнти АТ Київгаз.

Що вплинуло на зростання тарифу:

зміна витрат, пов’язаних з використанням природного газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати, враховуючи дані моніторингу рівня оптової ціни природного газу та аналізу тенденцій зміни ціни природного газу на нерегульованому сегменті оптового ринку природного газу України;

зміна витрат на оплату праці з урахуванням положень постанови Кабінету міністрів Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки;

зміна елементів витрат планованої річної тарифної виручки з урахуванням зміни витрат, пов’язаних з використанням природного газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати природного газу та власні потреби та витрат на оплату праці.

Громадяни України можуть економити до 40% коштів на сплаті тарифів за газ – близько 600 грн. Це можливо у разі вибору державного постачальника, зокрема державної компанії Нафтогаз.

Як наголосив Володимир Зеленський, тарифи на газ у Нафтогазу більш вигідні. Наприклад, ціна за січень у приватних компаній становить майже 10 грн/куб. м, а у Нафтогазі – 7, 22 грн/куб. м.