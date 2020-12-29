Какими будут цены на газ в январе 2021 года и прогнозы на зиму

В новый год — с новыми ценами на газ. По состоянию на утро 28 декабря свои предложения на январь 2021 года обнародовали 55 газоснабжающих компаний.

Еще около 10 поставщиков этого не сделали. Хотя компании обязаны обнародовать стоимость топлива за пять дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Как говорится в обзоре информационно-консультационного центра ГазПравда, самую низкую цену на январь заявила компания Газ АП: 6,99 грн за кубометр. Это на 66 коп. больше декабрьского показателя.

Только на 6 коп. выше предложение компании Megawatt. За кубометр топлива в январе поставщик просит 7,05 грн. Это на 1,1 грн больше по сравнению с декабрем. Далее следует Агросинтез Трейдинг, который выставил цену в 7,08 грн за кубометр (в декабре цена была 5,95 грн). Энергетические ресурсы Украины предлагают газ по 7,11 грн за кубометр.

Цена Аскания Энерджи — 7,2 грн за кубометр. Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины предлагает топливо в январе по 7,22 грн за кубометр. Это на 89 коп. больше, чем в декабре. Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне 7,39 — 10,8 грн за кубометр.

Сразу на 1,56 грн на кубометре подняла цены компания Энера (Энера Сумы, Энера Чернигов, Энера Восток и Энера Винница). Ее предложение за январь — 8,82 грн за кубометр. На целую гривну свою цену подняла Торговая электрическая компания. Газ у нее в январе будет стоить 9,8 грн за кубометр.

Еще более высокие цены — у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах. Их предложения колеблются от 9,88 до 9,93 грн за кубометр. Но самую высокую цену на январь предложила компания Львовэнергосбыт: 10,8 грн за кубометр.

Отметим, что цены указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. За доставку газа потребители платят отдельно — облгазам.

Причина подорожания — сезонность

Почему газ подорожал? Специалисты указывают на сезонность. Зимой спрос на топливо больше, соответственно и цены на него растут. А после завершения отопительного сезона газ так же сезонно дешевеет. Таковы реалии конкурентного рынка газа для населения, который заработал в Украине с августа 2020 года.

— Цены на европейских газовых хабах в связи с повышением спроса выросли — соответственно отреагировал и украинский рынок, — объясняет координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

Но для бытовых потребителей цены в январе — как никогда контрастные и отличаются почти на 4 грн.

— Компании-поставщики закупают разные объемы природного газа у различных трейдеров, а также произвольно формируют собственную бизнес-стратегию. Следовательно, существуют достаточно большие различия между минимальными и максимальными предложениями — от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, — констатирует Татьяна Бойко.

Такая разница между предложениями разных поставщиков газа подтверждает конкурентность рынка. Новые игроки стремятся предложить как можно более низкую цену. Для этого, в частности, оптимизируют лишние расходы, но не завышают наценку.

Поэтому потребители всегда могут выбрать лучший для себя вариант и сэкономить.

Какие прогнозы на остаток зимы?

Предыдущие прогнозы экспертов Фактов оправдались. Оптовые цены на газ с немедленной поставкой в ​​Европе в конце декабря выросли почти на 20% по сравнению с концом ноября, вернувшись к привычному ценовому коридору для декабря 2015-2017 годов.

— Вместе с тем, оптовые цены на газ в Украине — несколько ниже цен в Европе благодаря значительным запасам газа в украинских хранилищах, но в целом они повторяют тенденции на европейском рынке, — отмечает заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Украины Алексей Хабатюк.

Только один поставщик превысил январскую отметку в 10 грн за кубометр. Зато сразу 25 компаний предлагают в январе газ дешевле 9 грн за кубометр. А у 12 поставщиков цены ниже даже 8 грн.

По мнению специалистов, в феврале-марте резких колебаний цен на газ ждать не стоит. Разве что ударят экстремальные морозы.

— 8-8,5 грн за кубометр — это наиболее вероятный уровень цен на газ этой зимой, если погода будет относительно благоприятной. Если же в январе будут сильные морозы, тогда газ может подорожать до уровня 9-9,5 грн за кубометр, — считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

А с завершением отопительного сезона голубое топливо начнет дешеветь.

Недешевая логистика

Впрочем, стоит помнить, что за сам газ и за его доставку мы теперь платим отдельно. За газ — газоснабжающей компании (газсбыту, — Ред.), а за доставку (распределение, — Ред.) — газораспределительной компании (облгазу, — Ред.).

И если цены на газ теперь формирует рынок, то стоимость доставки определена тарифами. Их устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Ведь газораспределительные сети — это естественные монополии.

С января 2021 года эти тарифы для облгазов снова вырастут. НКРЭКУ уже утвердила тарифы для части облгазов. Речь идет о 19 газораспределительных компаниях. Для 17-ти он возрастет от 6% до 110%. И только для двух облгазов тариф снизили.

Больше всего будут платить потребители АО Лубныгаз — 2,94 грн за кубометр в месяц. А меньше всего — 47 коп. за кубометр в месяц — потребители ЗАО Кременчуггаз.

Утверждение для остальной части облгазов ожидается еще до нового года.

Очередной рост тарифов на распределение облгазы и регулятор объясняют увеличением производственно-технологических затрат и фонда заработной платы. Мол, чтобы качественно обслуживать газовые сети, нужно платить работникам и тратиться на материалы. Все это должно покрываться из тарифа на распределение газа.

Поэтому единственный вариант для людей сэкономить на доставке топлива — потреблять меньше. В частности, благодаря утеплению домов, установке современных котлов, модернизации систем отопления и другим энергоэффективным мероприятиям.