Украинцы смогут экономить до 40% на оплате тарифов за газ — Зеленский

Граждане Украины могут экономить до 40% средств на уплате тарифов за газ — около 600 грн. Это возможно в случае выбора государственного поставщика, в частности государственной компании Нафтогаз.

Об этом 31 декабря заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Западную Украину.

Как отмечает Зеленский, тарифы на газ у Нафтогаза более выгодные. Например, цена за январь у частных компаний составляет почти 10 грн/куб. м, а в Нафтогазе — 7, 22 грн/куб. м.

Чтобы сменить поставщика газа, нужно обратиться в государственный банк Ощадбанк.

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В декабре в Украине утвердили новые тарифы на газ. Стоимость транспортации увеличится уже с начала 2021 года. Кто будет платить больше за газ в Украине, смотрите на Фактах ICTV.