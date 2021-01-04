ВСУ закупят турецкие беспилотные комплексы Bayraktar в 2021 году — Неижпапа

В 2021 году Военно-морские силы Украины планируют закупить турецкие беспилотные авиационные комплексы Bayraktar.

Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа. Соглашение о передаче технологий производства корветов (военных кораблей, — Ред.) ADA и ударных БПЛА Bayraktar Украина и Турция подписали еще в декабре 2020 года.

— Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar будут иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например увеличенную дальность полета. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил как на берегу, так и на море, — объяснил Алексей Неижпапа.

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Командующий ВМС добавил, что Украина должна использовать все способы получения нужных кораблей, поэтому договорилась о производстве турецких корветов типа ADA. Их строительство начнется в Турции, а достраивать будут в Украине.

Накануне Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщал, что в 2021 году закупят пять новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.

Тогда он отмечал, что новые комплексы будут иметь несколько иные тактико-технические характеристики, в частности высоту и дальность применения.