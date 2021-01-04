PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

ВСУ закупят турецкие беспилотные комплексы Bayraktar в 2021 году — Неижпапа

В 2021 году Военно-морские силы Украины планируют закупить турецкие беспилотные авиационные комплексы Bayraktar.

Об этом сообщил командующий ВМС Алексей Неижпапа. Соглашение о передаче технологий производства корветов (военных кораблей, — Ред.) ADA и ударных БПЛА Bayraktar Украина и Турция подписали еще в декабре 2020 года.

— Для применения в Черноморской и Азовской операционной зоне Bayraktar будут иметь улучшенные тактико-технические характеристики, например увеличенную дальность полета. Задействуем их для освещения надводной обстановки, обеспечения действий сил как на берегу, так и на море, — объяснил Алексей Неижпапа.

Читайте: Военных на передовой вооружат антидроновыми ружьями — Хомчак

Командующий ВМС добавил, что Украина должна использовать все способы получения нужных кораблей, поэтому договорилась о производстве турецких корветов типа ADA. Их строительство начнется в Турции, а достраивать будут в Украине.

Накануне Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак сообщал, что в 2021 году закупят пять новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar.

Тогда он отмечал, что новые комплексы будут иметь несколько иные тактико-технические характеристики, в частности высоту и дальность применения.

Источник: Радио Свобода

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка