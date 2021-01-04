PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

ЗСУ закуплять турецькі безпілотні комплекси Bayraktar у 2021 році – Неїжпапа

У 2021 році Військово-морські сили України планують закупити турецькі безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar.

Про це повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Угоду про передання технологій виробництва корветів (військових кораблів, – Ред.) ADA і ударних БПЛА Bayraktar Україна і Туреччина підписали ще у грудні 2020 року.

– Для застосування у Чорноморській та Азовській операційній зоні Bayraktar матимуть покращені тактико-технічні характеристики, наприклад, збільшену дальність польоту. Задіємо їх для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил як на березі, так і на морі, – пояснив Олексій Неїжпапа.

Читайте: Військових на передовій озброять антидроновими рушницями – Хомчак

Командувач ВМС додав, що Україна має використовувати всі способи отримання потрібних кораблів, тому домовилася про виробництво турецьких корветів типу ADA. Їхнє будівництво розпочнеться у Туреччині, а добудовуватимуть в Україні.

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак повідомляв, що у 2021 році закуплять п’ять нових безпілотних літальних комплексів Bayraktar.

Тоді він зазначав, що нові комплекси матимуть дещо інші тактико-технічні характеристики, зокрема висоту і дальність застосування.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка