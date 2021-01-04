ЗСУ закуплять турецькі безпілотні комплекси Bayraktar у 2021 році – Неїжпапа

У 2021 році Військово-морські сили України планують закупити турецькі безпілотні авіаційні комплекси Bayraktar.

Про це повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Угоду про передання технологій виробництва корветів (військових кораблів, – Ред.) ADA і ударних БПЛА Bayraktar Україна і Туреччина підписали ще у грудні 2020 року.

– Для застосування у Чорноморській та Азовській операційній зоні Bayraktar матимуть покращені тактико-технічні характеристики, наприклад, збільшену дальність польоту. Задіємо їх для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил як на березі, так і на морі, – пояснив Олексій Неїжпапа.

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Командувач ВМС додав, що Україна має використовувати всі способи отримання потрібних кораблів, тому домовилася про виробництво турецьких корветів типу ADA. Їхнє будівництво розпочнеться у Туреччині, а добудовуватимуть в Україні.

Напередодні Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак повідомляв, що у 2021 році закуплять п’ять нових безпілотних літальних комплексів Bayraktar.

Тоді він зазначав, що нові комплекси матимуть дещо інші тактико-технічні характеристики, зокрема висоту і дальність застосування.