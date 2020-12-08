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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Массовое перевооружение украинских военных на Донбассе не планируется — Хомчак

Украинские военнослужащие на передовой получат радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками.

Об этом в одном из интервью рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Он отметил, что масштабного процесса перевооружения пока не будет.

— Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА. Жаль, что сейчас о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, еще не идет.

Главнокомандующий добавил, что такое положение ВСУ пока не отвечает потребностям украинского общества, которое уже почти семь лет следит за событиями на Донбассе.

Массовое перевооружение украинских военных на Донбассе не планируется — Хомчак

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Начиная с 27 августа, когда начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне ООС, боевики избрали новую тактику.

Нередко в сторону украинских позиций запускаются беспилотники: иногда их подавляют, иногда — сбивают.

Также Руслан Хомчак ответил на вопрос, готовятся ли военные к наступательным действиям.

— Войско должен быть готов к любому развитию событий, должно быть обученным не только эффективно держать оборону, но и умело вести наступательные действия и на урбанизированной местности.

Главнокомандующий раз напомнил, что чисто военного решения вопроса на Донбассе нет.

Источник: Army-inform

Фото: Генштаб ВСУ

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