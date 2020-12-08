Массовое перевооружение украинских военных на Донбассе не планируется — Хомчак

Украинские военнослужащие на передовой получат радиоэлектронные ружья для борьбы с беспилотниками.
Об этом в одном из интервью рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
Он отметил, что масштабного процесса перевооружения пока не будет.
— Очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА. Жаль, что сейчас о массовом перевооружении армии, о полном перевооружении бригад, к сожалению, еще не идет.
Главнокомандующий добавил, что такое положение ВСУ пока не отвечает потребностям украинского общества, которое уже почти семь лет следит за событиями на Донбассе.
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Начиная с 27 августа, когда начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне ООС, боевики избрали новую тактику.
Нередко в сторону украинских позиций запускаются беспилотники: иногда их подавляют, иногда — сбивают.
Также Руслан Хомчак ответил на вопрос, готовятся ли военные к наступательным действиям.
— Войско должен быть готов к любому развитию событий, должно быть обученным не только эффективно держать оборону, но и умело вести наступательные действия и на урбанизированной местности.
Главнокомандующий раз напомнил, что чисто военного решения вопроса на Донбассе нет.
Источник: Army-inform
Фото: Генштаб ВСУ