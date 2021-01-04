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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Встреча с Зеленским, Шмыгалем и Разумковым: детали визита Санду в Киев

12 января президент Республики Молдова Майя Санду отправится с официальным визитом в Украину, подтвердили в ее администрации.

– В Киеве состоится официальная встреча Майи Санду с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалом и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, – говорится в сообщении.

В Молдове состав официальной делегации обещают объявить в ближайшее время.

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Майя Санду победила на выборах президента в Молдове, которые состоялись 15 ноября.

Во время переговоров с главой МИД Дмитрием Кулебой она пообещала, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой на должности президента.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква анонсировал визит Санду в Киев 12 января.

Источник: Президентура Республики Молдова

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