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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Додон урізав повноваження президента Молдови перед інавгурацією Санду

Чинний президент Молдови Ігор Додон урізав президентські повноваження перед інавгурацією своєї наступниці Майї Санду. З підпорядкування президенту вивели Службу інформації і безпеки Молдови.

У вівторок, 8 грудня, Додон оприлюднив закон про перехід СІЮ Молдови у підпорядкування парламенту.

Напередодні Конституційний суд Молдови призупинив дію цього закону до ухвалення остаточного рішення суддями. Якщо ж суд визнає цей закон неконституційним, його рішення не вплине на мандат нового голови СІБ.

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Вибори у Молдові

Майя Санду перемогла на виборах у Молдові і стала новим президентом країни. За інформацією ЦВК, після підрахунку 100% бюлетенів вона набрала 57,75% голосів.

Свій голос за лідера партії Дія і солідарність віддали 943 486 жителів.

2 грудня Майя Санду заявила про спробу парламенту країни захопити владу. Вона закликала громадян Молдови вийти на акції протесту.

Джерело: point.md.

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