12 січня президент Республіки Молдова Майя Санду вирушить з офіційним візитом в Україну, підтвердили в її адміністрації.

– У Києві відбудеться офіційна зустріч Майї Санду з президентом України Володимиром Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, – йдеться у повідомленні.

У Молдові склад офіційної делегації обіцяють оголосити найближчим часом.

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Майя Санду перемогла на виборах президента у Молдові, які відбулися 15 листопада 2020 року.

Під час переговорів з головою МЗС Дмитром Кулебою вона пообіцяла, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква анонсував візит Санду до Києва 12 січня.

Джерело: Президентура Республики Молдова