В Донецкой области 5 населенных пунктов остались без воды

В Донецкой области пять населенных пунктов остаются без водоснабжения. Это произошло в результате прорыва на водопроводе.

По данным ГСЧС, без водоснабжения остались такие города в Донецкой области: Торецкое, Залесное, сгт Южное и Щербиновка. Сейчас 38 тыс. жителей региона остались без воды.

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— По состоянию на 07.00 5 января бригадами КП Компания Вода Донбасса продолжаются работы по восстановлению водоснабжения на водоводе Горловка-Торецкое, где произошел прорыв диаметром 900 мм, — сообщают в ГСЧС.

Для обеспечения работы котельных создан запас воды.

Вода в Крыму

С 14 декабря так называемая администрация города Ялта приняла решение перейти на график подачи воды, который предусматривает, что жители смогут пользоваться ею три часа утром и три часа в вечернее время.

Согласно информации оккупационных властей города, уровень наполнения двух водохранилищ региона снизился до исторического минимума — 17% от общего объема. В начале лета показатель составлял 70%. Из-за этого с 27 ноября воду начали отключать на ночь.