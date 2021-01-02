Люди живут в руинах, без дорог и мостов: почему Прикарпатье до сих пор не восстановили после летних наводнений
После сокрушительного наводнения на Прикарпатье из около 2 тыс. объектов — восстановили только полтысячи.
Села и даже целые районы до сих пор не преодолели последствия стихии. Люди живут в руинах, без дорог и мостов.
Чтобы восстановить инфраструктуру, правительство тогда выделил почти 500 млн грн — и их не хватило.
Горная вода уничтожила каждый второй мост и 800 км дорог — повреждена вся инфраструктура.
Селяне жалуются, немало объектов, которые отремонтировано за государственный счет, плохого качества.
Наводнение в Западной Украине
С 22 по 24 июня 2020 года непогода накрыла четыре области страны и спровоцировала наводнения, которые унесли жизни трех человек и нанесли миллионные убытки регионам.
Из-за подъема воды в горных реках сотни населенных пунктов были затоплены.
2021-01-02
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