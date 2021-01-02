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Люди живут в руинах, без дорог и мостов: почему Прикарпатье до сих пор не восстановили после летних наводнений

После сокрушительного наводнения на Прикарпатье из около 2 тыс. объектов — восстановили только полтысячи.

Села и даже целые районы до сих пор не преодолели последствия стихии. Люди живут в руинах, без дорог и мостов.

Чтобы восстановить инфраструктуру, правительство тогда выделил почти 500 млн грн — и их не хватило.

Горная вода уничтожила каждый второй мост и 800 км дорог — повреждена вся инфраструктура.

Селяне жалуются, немало объектов, которые отремонтировано за государственный счет, плохого качества.

Наводнение в Западной Украине

С 22 по 24 июня 2020 года непогода накрыла четыре области страны и спровоцировала наводнения, которые унесли жизни трех человек и нанесли миллионные убытки регионам.

Из-за подъема воды в горных реках сотни населенных пунктов были затоплены.

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