На Донеччині 5 населених пунктів залишились без води

У Донецькій області п’ять населених пунктів залишаються без водопостачання. Це сталося внаслідок прориву на водогоні.

За даними ДСНС, без водопостачання залишились такі міста на Донеччині: Торецьк, Залісне, смт Південне та Щербинівка. Наразі 38 тис. мешканців регіону залишились без води.

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– Станом на 07.00 5 січня бригадами КП Компанія Вода Донбасу продовжуються роботи з відновлення водопостачання на водогоні Горлівка-Торецьк, де стався прорив діаметром 900 мм, – повідомляють у ДСНС.

Для забезпечення роботи котелень створено запас води.

Вода в Криму

З 14 грудня так звана адміністрація міста Ялта ухвалила рішення перейти на графік постачання води, який передбачає, що жителі зможуть користуватися нею три години вранці і три години у вечірній час.

Згідно з інформацією окупаційної влади міста, рівень наповнення двох водосховищ регіону знизився до історичного мінімуму – 17% від загального об’єму. На початку літа показник становив 70%. Через це з 27 листопада воду почали відключати на ніч.