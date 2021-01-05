В Минздраве Украины рассказали о целесообразности введения локдауна, который будет действовать в стране с 8 до 24 января 2021 года.

Об этом во время брифинга 5 января сообщил глава ведомства Максим Степанов.

— 16 дней — это тот срок, который необходим нам для того, чтобы полностью сбить волну распространения коронавируса. Это та противоэпидемическая мера, которая нужна стране, чтобы мы потом не вводили никаких локдаунов, — отметил Максим Степанов.

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По словам Степанова, эта мера позволит до апреля или мая не вводить локдауны из-за распространения коронавируса, а также легче пережить ежегодный пиковый рост заболеваемости гриппом.

Локдаун в Украине

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в Украине ввели локдаун.

Меры будут действовать в стране с 8 по 24 января.

Список ограничений во время локдауна в Украине 2021 смотрите на Фактах ICTV.