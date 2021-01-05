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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Січневий локдаун дозволить потім не посилювати карантин – Степанов

У МОЗ України розповіли про доцільність запровадження локдауну, який діятиме в країні з 8 до 24 січня 2021 року.

Про це під час брифінгу 5 січня повідомив очільник відомства Максим Степанов.

– 16 днів – це той термін, який необхідний нам для того, щоб повністю збити хвилю поширення коронавірусу. Це той протиепідемічний захід, який потрібен країні, щоб ми потім не запроваджували жодні локдауни, – зазначив Максим Степанов.

Читайте: Січневий локдаун скасовувати не будуть – МОЗ назвав причини

За словами Степанова, цей захід дасть змогу до квітня чи травня не запроваджувати локдауни через поширення коронавірусу, а також легше пережити щорічне пікове зростання захворюваності на грип.

Локдаун в Україні

Через складну ситуацію з коронавірусом в Україні запровадили локдаун.

Заходи діятимуть в країні з 8 до 24 січня.

Список обмежень під час локдауну в Україні 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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