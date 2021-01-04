Локдаун в Украине 2021: список ограничений и даты

9 декабря Кабинет министров Украины принял решение о введении локдауна в Украине в январе 2021.
Жесткий карантин будет действовать на территории всей страны с 8 до 24 января включительно.
Что будет запрещено во время локдауна в январе 2021:
- работа кафе, ресторанов, баров. Они смогут только доставлять заказы и выдавать их навынос;
- работа кинотеатров и театров;
- работа фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;
- работа торгово-развлекательных центров. Но это ограничение не касается торговли продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии.
- работа непродовольственных предприятий торговли;
- развлекательные, спортивные и культурные массовые мероприятия.
Также с 8 до 24 января все образовательные учреждения, кроме детских садов, будут на каникулах.
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Что разрешат во время локдауна в Украине 2021:
- работу общественного транспорта;
- торговлю продовольственными товарами, лекарствами, ветпрепаратами, средствами гигиены, средствами связи и кормами для животных;
- работу автозаправок и станций технического осмотра автомобилей;
- работу банков и почты;
- работу парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;
- работу гостиниц. Но зона общего питания должна работать лишь с 06.00 до 11.00;
- спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.
Постановление Кабмина №1236 о введении локдауна в Украине в январе
Локдаун в Україні 2021 — постанова by Віта Гірко on Scribd
Кроме усиления ограничений с 8 до 24 января, до 28 февраля в Украине действует общенациональный карантин. Среди прочего, он предусматривает, что на мероприятиях может быть не более 20 человек, которые должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Также, согласно ограничениям, в кинотеатрах и театрах залы могут быть заполнены только на половину, а заведения могут принимать посетителей до 22.00. С 22.00 до 07.00 разрешается только доставлять еду.