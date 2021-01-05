За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Водяного и Лебединского российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи населенного пункта Гнутово, противник дважды обстреливал позиции ВСУ из гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте: Организовывала “референдум”: в Донецкой области депутата горсовета осудили на 5 лет

Также возле Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько неприцельных выстрелов из автоматических станковых и противотанковых гранатометов.

Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 5 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Война на Донбассе

3 января боевики семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. Вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка боевики открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

У Лебединского, Песков и Марьинки украинские позиции обстреливали из крупнокалиберных пулеметов. Потерь нет.