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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Стріляли з гранатометів: бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

За минулу добу у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Водяного та Лебединського російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу населеного пункту Гнутове, противник двічі обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів та стрілецької зброї.

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Також біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили декілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

3 січня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення ООС. Поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки українські позиції обстрілювали з великокаліберних кулеметів. Втрат немає.

Джерело: Штаб ООС

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