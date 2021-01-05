За минулу добу у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Водяного та Лебединського російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу населеного пункту Гнутове, противник двічі обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів та стрілецької зброї.

Читайте: Організовувала “референдум”: на Донеччині депутата міської ради засудили на 5 років

Також біля Луганського збройні формування Російської Федерації здійснили декілька неприцільних пострілів з автоматичних станкових та протитанкових гранатометів.

Серед українських військових бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 5 січня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Війна на Донбасі

3 січня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню у зоні проведення ООС. Поблизу населених пунктів Мар’їнка, Лебединське та Красногорівка бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Біля Лебединського, Пісків та Мар’їнки українські позиції обстрілювали з великокаліберних кулеметів. Втрат немає.